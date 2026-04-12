В Томской области паводок затопил 25 жилых домов и 222 приусадебных участка

12 апреля 2026, 14:18

В Томской области из-за паводка вода затопила 25 жилых домов и 222 приусадебных участка. Как уточняет Telegram-канал Baza, спасатели эвакуировали из зоны бедствия 81 человека.