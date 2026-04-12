В Томской области паводок затопил 25 жилых домов и 222 приусадебных участка
В Томской области из-за паводка вода затопила 25 жилых домов и 222 приусадебных участка. Как уточняет Telegram-канал Baza, спасатели эвакуировали из зоны бедствия 81 человека.
Уровень воды в реке Томь за сутки вырос на 120 сантиметров. Накануне власти предупреждали жителей о возможности подъёма воды до критических 600 см. Сейчас уровень превышает 870 см. Самая сложная обстановка сохраняется в деревне Чёрная Речка.
Там паводок затопил 25 жилых домов и 222 приусадебных участка. Оттуда эвакуировали 73 человека, 15 из них прибыли в пункты временного размещения. Стихия оставила без электричества минимум 17 домов. Ещё 8 жителей вывезли на лодках из села Тахтамышево.
Специалисты из Красноярска приступили к ликвидации затора в районе Боярских островов. Они взорвали лёд на Томи, чтобы возобновить ледоход. Власти добиваются расчистки русла реки для ухода воды из Чёрной Речки и соседних населённых пунктов.
