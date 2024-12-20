Москвич взорвал неизвестный предмет в банке

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Мужчина взорвал неизвестный предмет в отделении банка в районе Южное Тушино в Москве. Об этом оперативные службы сообщили в беседе с ТАСС.
Инцидент произошёл в банке по адресу бульвар Яна Райниса, дом 1. В районе восьми часов вечера в помещение зашёл мужчина, подошёл к банкоматам и взорвал неизвестный предмет. После произошедшего его оперативно задержали сотрудники службы безопасности банка. Все посетители успели оперативно эвакуироваться, никто не пострадал. После взрыва помещение оказалось сильно задымлено.
На место происшествия прибыли оперативные службы. Мотив поступка мужчины выясняется.
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*организация признана террористической и запрещена на территории России.
Анастасия Чинкова