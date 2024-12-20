В Петербурге обманутая на 1 млн рублей мошенниками пенсионерка запустила салют в банке

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В Санкт-Петербурге пенсионерка, которую обманули на один миллион рублей, пришла в банк и зажгла там фейерверк, сообщил Teлеграм-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошёл в отделении одного из банков, который расположен на севере Санкт-Петербурга. Пришедшая туда фигурантка запустила салют, чтобы отомстить обманувшим её аферистам. Приехавшим на место случившегося оперативникам женщина передала, что действовала по инструкции.
Неделю назад пенсионерке позвонили неизвестные и сказали, что они являются сотрудниками «Госуслуг». Звонившие рассказали, что личные данные женщины взломали. Потом пенсионерке позвонили под видом силовиков и сказали ей переложить все сбережения на якобы безопасный счёт. Женщина неоднократно снимала и переводила деньги. В результате злоумышленники получили от нее 1,1 миллиона рублей.
Недавно пенсионерке снова позвонили аферисты. Они представились полицейскими и сообщили, что её средства похитили, а обманувших её нужно наказать. Злоумышленники убедили пенсионерку купить фейерверк, прийти в офис банка и запустить его.
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Неделю назад пенсионерке позвонили неизвестные и сказали, что они являются сотрудниками «Госуслуг». Звонившие рассказали, что личные данные женщины взломали. Потом пенсионерке позвонили под видом силовиков и сказали ей переложить все сбережения на якобы безопасный счёт. Женщина неоднократно снимала и переводила деньги. В результате злоумышленники получили от нее 1,1 миллиона рублей.
Недавно пенсионерке снова позвонили аферисты. Они представились полицейскими и сообщили, что её средства похитили, а обманувших её нужно наказать. Злоумышленники убедили пенсионерку купить фейерверк, прийти в офис банка и запустить его.
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Ольга Енгалычева