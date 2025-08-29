Москвич задержал таксиста, мастурбировавшего на его жену во время поездки
В Москве мужчина задержал таксиста, который удовлетворял себя, пока вёз его жену домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
Отмечается, что пассажирка заметила, как водитель трогает себя в области паха во время поездки. При этом сделать ему замечание она побоялась из-за явно неадекватного поведения мужчины. Тогда испуганная девушка записала видеосообщение мужу и попросила встретить её.
По прибытию на место супруг записал происходящее на видео и задержал таксиста, после чего передал его сотрудникам полиции. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.
