Москвич закидал коктейлями Молотова конструктора минометов

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Вчера 5 марта москвич Роман Н. напал на дом генерального конструктора Конструкторского бюро машиностроения (КБМ), производящего миномёты, противотанковые орудия, ПЗРК, ОТРК и комплексы активной защиты, пишет 6 марта Telegram-канал Mash.
По данным источника, мужчина бросил в конструктора коктейль Молотова, однако не попал. По предварительной информации, его заставили это сделать украинские мошенники.
Роман Н., 28-летний москвич, прибыл к коттеджу Валерия Кашина в Коломне и попытался сбежать после атаки, но его задержали соседи потерпевшего. Полиция прибыла на место и доставила его в отделение.
В полиции Роман рассказал, что в феврале он получил звонок от якобы сотрудников Центробанка, которые угрожали ему фейковым кредитом на огромную сумму и арестом его счетов. Позднее они пообещали списать его долг, если он отправится по указанному адресу (они не уточнили, чей дом это). Роман согласился на условия и совершил нападение.
Теперь ему грозит не только финансовые проблемы, но и реальное наказание в виде тюремного заключения.
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Роман Н., 28-летний москвич, прибыл к коттеджу Валерия Кашина в Коломне и попытался сбежать после атаки, но его задержали соседи потерпевшего. Полиция прибыла на место и доставила его в отделение.
Теперь ему грозит не только финансовые проблемы, но и реальное наказание в виде тюремного заключения.
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Артем Кузьмин