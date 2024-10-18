Москвич запутался в штанах и позвал на помощь спасателей

Фото: istockphoto/Dzurag
Житель Москвы запутался, пока надевал штаны, и решил вызвать на помощь спасателей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Мужчина с Кустовской улицы пожаловался, что не может ни ходить, ни даже двигаться.
«Ноги засунул в руки и не могу вытащить. Не могу шевелиться и ходить», — таким образом описал свою проблему москвич.В итоге к нему приехал наряд полиции и вызволил из заточения. Однако, по данным издания, через полчаса он опять позвонил по номеру «112» — его снова пленила одежда.
Ранее сообщалось, что девочка-квадробер в подмосковном Пироговском исцарапала сверстницу лезвиями вместо когтей исцарапала сверстницу. Со слов матери пострадавшей, ее дочь отлучилась на перемене в туалет, где ее повалила на пол нападавшая и стала царапать.
Читайте также:
Девочка-квадробер исцарапала сверстницу лезвиями вместо когтей в Подмосковье
В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком
Чужие кресты и тела в пакетах: одиноких россиян хоронили в ямах без гробов и в сидячем положении
Данил Пономарев