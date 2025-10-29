«Любил погулять»: Хозяин алабая, изуродовавшего женщину, не видит за собой вины
В Ростове-на-Дону хозяин собаки породы алабай (среднеазиатская овчарка) прокомментировал инцидент с нападением на женщину. Его слова приводит РЕН ТВ.
Мужчина по имени Роман признался, что его пес по кличке Алтай и раньше сбегал из дома, но до этого все подобные случаи заканчивались благополучно. При этом владелец собаки не считает себя виновным в произошедшем, несмотря на открытое уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
После нападения хозяева животного приняли решение усыпить алабая. Процедуру проведут через 10 дней — этот срок необходим для проверки собаки на бешенство. Роман сообщил, что планирует навестить пострадавшую женщину в больнице.
Напомним, инцидент произошёл накануне. Собака напала на местную жительницу, нанеся ей серьёзные травмы. Пострадавшую госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь.
