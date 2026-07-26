Москвича арестовали после поездки в метро из-за тату на шее
Татуировка на шее стала причиной ареста пассажира столичного метро. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В середине июля около 0:30 мск 22-летний Матвей К. проезжал мимо станции «Третьяковская» на Калужско-Рижской линии. Там сотрудники правопорядка обратили внимание на татуировку на правой стороне его шеи. Позже силовики квалифицировали изображение как нацистскую символику.
Сотрудники задержали молодого человека и менее чем через час доставили его в отдел полиции. В ходе разбирательства судья изучил рапорты сотрудников и показания свидетеля, который находился в вагоне вместе с Матвеем в момент поездки. Суд назначил ему административный арест на 10 суток за демонстрацию нацистской символики.
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