Москвича арестовали после поездки в метро из-за тату на шее

26 июля 2026, 17:21

Суд арестовал москвича на 10 суток за татуировку с нацистской символикой в метро

Фото: Istock/blinow61

Татуировка на шее стала причиной ареста пассажира столичного метро. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».