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На трассе под Кировом автоледи снесла лося и перевернулась

На трассе в Кировской области машина перевернулась после столкновения с лосём
Фото: Istock/R Lolli Morrow

На трассе в Кировской области женщина за рулём легковой машины Skoda сбила лося и перевернулась. Подробности приводит «Кировская правда».



Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке между населёнными пунктами Среднеивкино и Нижнеивкино. Автоледи совершила наезд на лося, который внезапно выбежал на дорогу.

После удара легковушка опрокинулась. В аварии пострадала женщина, которая управляла автомобилем. Её ребёнок находился в детском удерживающем устройстве и не получил травм. Медики доставили обоих в больницу.

На место происшествия прибыли спасатели. Они обесточили автомобиль, отключив аккумулятор, и поставили машину на колёса. Информации о состоянии лося нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

Ольга Щелокова

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