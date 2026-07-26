На трассе под Кировом автоледи снесла лося и перевернулась
На трассе в Кировской области женщина за рулём легковой машины Skoda сбила лося и перевернулась. Подробности приводит «Кировская правда».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке между населёнными пунктами Среднеивкино и Нижнеивкино. Автоледи совершила наезд на лося, который внезапно выбежал на дорогу.
После удара легковушка опрокинулась. В аварии пострадала женщина, которая управляла автомобилем. Её ребёнок находился в детском удерживающем устройстве и не получил травм. Медики доставили обоих в больницу.
На место происшествия прибыли спасатели. Они обесточили автомобиль, отключив аккумулятор, и поставили машину на колёса. Информации о состоянии лося нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.
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