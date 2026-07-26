В Твери водитель сломал руку оппоненту газовым ключом из-за въезда на парковку
В Пролетарском районе Твери на парковке произошёл серьёзный конфликт между двумя водителями. В результате одного из них госпитализировали с травмой. Информацию предоставило УМВД по Тверской области.
Поздним вечером на одной из городских парковок мужчина заблокировал въезд. Это вызвало недовольство другого автомобилиста. Во время словесной перепалки первый водитель достал из салона железный газовый ключ и ударил оппонента по руке.
Пострадавший получил перелом кости. Медики квалифицировали телесные повреждения как лёгкий вред здоровью. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее сообщалось об уголовном деле против жителя Калуги. Мужчина лишил жизни свою тяжелобольную мать, которая не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в постоянном уходе.
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