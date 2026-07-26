В Твери водитель сломал руку оппоненту газовым ключом из-за въезда на парковку

26 июля 2026, 14:52

Фото: Istock/Andrii Medvediuk

В Пролетарском районе Твери на парковке произошёл серьёзный конфликт между двумя водителями. В результате одного из них госпитализировали с травмой. Информацию предоставило УМВД по Тверской области.