Москвича оштрафовали за скандал под окном жены после развода
Жителя Москвы оштрафовали за скандал под окном жены после развода. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
До 4 октября мужчина проживал с супругой, после чего они расторгли брак. В течение нескольких последующих дней он продолжал работать и воздерживался от употребления алкоголя, но затем не справился с зависимостью и начал пить.
В ночь на 11 октября бывший муж москвички решил прийти к ней домой. Он постучал в окно и нецензурно выражался в адрес экс-жены, на что она отреагировала заявлением в полицию.
На судебном заседании россиянин признал свою вину. В результате суд оштрафовал его за мелкое хулиганство.
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