Москвича принудили продать собственную квартиру

13 апреля 2026, 18:53

Москвича-пенсионера принудили продать собственную квартиру

В Москве вынесли приговор двум мужчинам, признанным виновными в принуждении пенсионера к продаже доли в квартире на юге столицы.





Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной прокуратуры, злоумышленники создали для 59-летнего собственника невыносимые условия проживания, угрожали ему насилием и порчей имущества. Симоновская межрайонная прокуратура поддержала обвинение в отношении мужчин 1987 и 1988 годов рождения. Их признали виновными в принуждении к совершению сделки под угрозой применения насилия организованной группой.



Суд установил, что фигуранты уже завладели двумя третями долей в квартире дома на улице Восточная в Донском районе, после чего решили отобрать у пенсионера оставшуюся часть жилья. Они оказывали на потерпевшего мощное моральное и психологическое давление, требуя продать долю по цене значительно ниже рыночной.



Одного из осужденных приговорили к семи годам лишения свободы, второго — к семи годам и шести месяцам. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.



