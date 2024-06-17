В Турции при жертвоприношениях во время Курбан-байрам пострадали 16 тыс человек

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В первый день мусульманского праздника Курбан-байрам около 16 тысяч турецких граждан пострадали во время жертвоприношения, сообщил директор Министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в социальной сети X.
«Причиной таких травм является то, что животных режут непрофессионалы», – заявил он.
Пострадавшим оказана помощь в медицинских учреждениях.
Наибольшее число раненых было в Анкаре – 1 274 человека. В Стамбуле пострадали 840 человек, а в Измире – 416.
Напомним, Курбан-байрам (праздник жертвоприношений) отмечается в честь пророка Ибрахима (Авраам в Библии), от которого Аллах потребовал принести в жертву своего первого ребенка Исмаила. Одобрив готовность Ибрахима, Аллах разрешил ему принести в жертву ягненка вместо своего сына. Праздник служит символом отказа от языческих жертвоприношений.
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