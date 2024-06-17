Стало известно, откуда у захватчиков ростовского СИЗО появился флаг ИГ*

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Флаг ИГ* и повязки на голову террористам из ростовского СИЗО передали под видом полотенец. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что оперативники проводят обыски у родственников ликвидированных преступников. Они ищут тех, кто мог передать такие посылки в СИЗО. Стало известно, что заточки и ножи террористы забрали у других заключенных.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям. Сотрудники, которые находились в заложниках, освобождены и не пострадали. Одним из заложников оказался начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма.
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*запрещённая в России террористическая организация
Дарья Осипова