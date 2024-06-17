Арестованный в России американец не признал вину

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Военный США Гордон Блэк не признал вину в угрозе убийством своей девушке. Об этом пишет РИА Новости.
Блэк был задержан во Владивостоке по обвинению в избиении женщины и краже у нее денег. Американцу было предъявлено обвинение в совершении преступления. Сообщается, что вину в краже он признал частично.
Ранее сообщалось, что американский солдат Гордон Блэк во время суда во Владивостоке заявил, что взял деньги у своей девушки после ссоры, которую она спровоцировала. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Нет (не признаю вину в угрозе убийством). Частично (в краже), умысла не было», — сказал он.
Ранее сообщалось, что американский солдат Гордон Блэк во время суда во Владивостоке заявил, что взял деньги у своей девушки после ссоры, которую она спровоцировала. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова