Москвича задержали за возбуждение ненависти в отношении бойцов СВО и их родных

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В Москве задержали местного жителя, который публиковал в Сети материалы, направленные на возбуждении ненависти и вражды в отношении бойцов спецоперации, а также их родных. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по столице.
«По данным следствия, фигурант, находясь на территории Московского региона, разместил в социальной сети для неограниченного круга лиц записи, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении российских военных и их близких родственников, а также угрожал применением насилия к ним», – рассказали в ведомстве Агентству городских новостей «Москва».
При этом там отметили, что данный факт был выявлен в ходе работы сотрудников столичных следователей и представителей других правоохранительных органов.
По данному факту возбуждено уголовное дело, москвича задержали.
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