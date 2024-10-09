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Москвича задержали за возбуждение ненависти в отношении бойцов СВО и их родных

09 октября 2024, 14:27
Фото: iStock/Thomasaf

Фото: iStock/Thomasaf

В Москве задержали местного жителя, который публиковал в Сети материалы, направленные на возбуждении ненависти и вражды в отношении бойцов спецоперации, а также их родных. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по столице.
«По данным следствия, фигурант, находясь на территории Московского региона, разместил в социальной сети для неограниченного круга лиц записи, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении российских военных и их близких родственников, а также угрожал применением насилия к ним», – рассказали в ведомстве Агентству городских новостей «Москва».

При этом там отметили, что данный факт был выявлен в ходе работы сотрудников столичных следователей и представителей других правоохранительных органов.



По данному факту возбуждено уголовное дело, москвича задержали.

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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, пострадали 15 россиян
15 туристов из Петербурга пострадали в перевернувшемся автобусе в Турции
09 октября 2024, 14:32

Фото: istockphoto/conejota

Автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся в городе Фетхие в Турции. Инцидент произошел, когда группа направлялась из отеля в аэропорт Даламан, сообщает 78.ru. Автобус вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Пострадали 15 граждан России.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Очевидцы описали его стиль вождения как «дерзкий». Некоторые туристы получили легкие ушибы и смогли самостоятельно добраться до аэропорта.

По данным издания, всего среди пострадавших 16 человек, 15 из которых — граждане России. Туристы с незначительными травмами улетели в Петербург, но часть их багажа осталась в Турции.

Ранее экскурсионный автобус с туристами перевернулся в Египте. В том ДТП пострадали более 20 граждан России.

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Появились кадры из квартиры, в которой 13-летняя девочка убила маленьких сестёр
09 октября 2024, 13:45

Фото: istockphoto/conejota

Следственное управление СК России по Самарской области представило кадры из квартиры в Тольятти, где 13-летняя школьница жестоко расправилась с двумя своими сводными сёстрами. Видео представлено в официальном Telegram-канале ведомства.
На представленных кадрах видно, как сотрудники Следственного комитета осматривают квартиру, где произошло преступление. Также на видео показан балкон, на котором как раз и нашли тела убитых двухлетней и пятилетней девочек. На их телах были обнаружены множественные ножевые ранения шеи и туловища.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего преступления.

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В Дубне школьники открыли стрельбу по 41-летнему местному жителю
В Дубне школьники избили мужчину и выстрелили в него из пистолета
09 октября 2024, 12:54

Фото: iStock/M-Production

В подмосковной Дубне школьники избили мужчину, после чего выстрелили в него из пневматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».
Отмечается, что несколько молодых людей 2006, 2008 и 2010 годов рождения накануне днём напали на 41-летнего мужчину. Они избили его, после чего один из подростков достал пистолет и произвёл выстрел.

Всех участников конфликта задержали. У них изъяли пневматический пистолет и поставили на учёт в детской комнате полиции.

Пострадавший мужчина был направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Если специалистами будет установлено наличие телесных повреждений, то нападавшие получат серьёзное наказание.

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Дистанционный взрыв: заминированный поезд прибыл в Ярославль из Подмосковья, что известно о попытке теракта
09 октября 2024, 12:40

Фото: istock/designbydx

На главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвращен теракт. Во время проверки днища одного из вагонов поезда, прибывшего из Подмосковья, сотрудники обнаружили подозрительное устройство с проводами. Подробности инцидента в материале «Радио 1».

В Ярославль прибыл поезд со взрывчаткой: подробности


По информации портала «Mash», во время проверки днища одного из вагонов поезда сотрудники обнаружили подозрительное устройство с проводами. Оно было установлено на 47-м вагоне. В связи с находкой место происшествия было оцеплено, на помощь вызвали кинологов и специалистов по уничтожению взрывчатых веществ. При дальнейшем осмотре у сотрудников правоохранительных органов возникли основания полагать, что на вагон было установлено самодельное взрывное устройство.

Детонации боеприпаса не произошло, жертв удалось избежать.

Фото: istock/Saharrr

Устройство, которое могло стать причиной взрыва на ярославском вокзале, было зафиксировано на пустом вагоне и весило 800 граммов. Поезд, на котором было обнаружено СВУ, перевозил цистерны.

Взрывное устройство, по данным правоохранительных органов, представляло собой сверток черного цвета, обмотанный скотчем. Внутри находилась металлическая труба с подозрительными веществами, а также SIM-карта, что предполагает возможность дистанционного подрыва. Сотрудники станции обнаружили его на высоте около 1,7 метра на соединении цистерны и платформы.

В настоящее время предстоит выяснить, когда к поезду было прикреплено взрывное устройство. Предварительно, состав формировался на станции Дно в Псковской области. После – прибыл на станцию Сонково в Подмосковье, а оттуда отправился в Ярославль.

Подрывы поездов под Брянском: что известно


2 мая прошлого года в Брянской области 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов неподалеку от станции Снежетьская. Локомотив не получил повреждений — опрокинутые вагоны были отцеплены, а поезд отправился дальше. Однако движение на участке между Снежетьской и Белыми Берегами было временно остановлено. В составе поезда было в общей сложности 70 вагонов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз тогда сообщил, что подрыв рельсов был осуществлён с использованием «неустановленного взрывного устройства».

Днем ранее произошел аналогичный инцидент. На железнодорожных путях Брянской области прогремел взрыв, вызвавший крушение грузового поезда Гомель — Брянск. Сила взрыва составила примерно 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, повредив около шести метров рельсов и четыре бетонные шпалы.

Кто взорвал поезда


По данным портала «SHOT», взрывы на железнодорожных путях в Брянской области, произошедшие 1 и 2 мая, могли быть делом одних и тех же злоумышленников. На месте происшествия были найдены обломки молотка, обгоревшие провода, банка из-под краски и окурки.

Вскоре подозреваемые были задержаны. Оказалось, что они действовали по заданию украинских спецслужб.

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#диверсанты
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Вооруженные мужчины украли 1,6 млн у получившего ранение бойца СВО
09 октября 2024, 12:08

Фото: iStock/blinow61

В городе Гусь-Хрустальный вооруженные мужчины украли у бойца спецоперации 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.
«Обвиняемые, зная, что у местного жителя, являющегося участником специальной военной операции, имеются денежные средства, полученные им в качестве выплат после ранений, прибыли по месту его нахождения и, угрожая оружием, заставили сесть к ним в автомобиль», – говорится в сообщении.

Грабители отобрали у военного мобильный телефон и через приложение банка перевели с его счета1,6 миллиона рублей.

Мужчин задержали и возбудили уголовное дело. Обоим уже предъявлено обвинение.

Ранее депутат ГД от Свердловской области Максим Иванов заявил, что необходимо оказывать поддержку участникам специальной военной операции с целью повышения рождаемости в Российской Федерации.

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Следы от укусов и измены: как жила семья 13-летней школьницы из Тольятти, убившей двух сестер, подробности
09 октября 2024, 12:01

Фото: istock/Edgar

В Тольятти на балконе одной из квартир по улице Лизы Чайкиной были найдены тела двух маленьких девочек — двух и пяти лет, с ножевыми ранениями на шее и теле. Правоохранители сразу предположили, что к убийству девочек причастен кто-то из близких родственников. Однако то, что малолетних лишила жизни их собственная 13-летняя сестра шокировало даже самих следователей. О подробностях произошедшего расскажет «Радио 1».

Семья убитых девочек из Тбилиси


41-летняя женщина по имени Ирина и 32-летний Юрий воспитывали четверых дочерей: старшей — 13 лет, средней — 10, а младшие девочки двух и пяти лет. Соседи охарактеризовали семью положительно. Однако уже после трагедии правоохранители выяснили, что родители девочек в момент преступления проходили допрос в полиции по делу о незаконном проникновении в собственность. Женщина сама подала заявление против своего сожителя.

По информации издания РИА Новости, сожитель периодически применял физическую силу к женщине и изменял ей. Она подала на него жалобу о незаконном проникновении, однако позже они помирились и возобновили совместную жизнь. Но на допрос их всё равно пригласили. Также оказалось, что Юрий долгое время проживал в общем коридоре подъезда, спал на полу и питался в кафе, общаясь с Ириной через дверь. Она рассказывала соседям об их ссорах и частых изменах.

Во время выяснений отношений с сожителем женщина часто оставляла младших детей с 13-летней дочерью. По словам знакомых семьи, девочка могла раздражаться, особенно когда младшая часто плакала. Также известно, что дочерей женщина родила от разных мужчин.


Фото: istock/Timur Malazoniia

Подробности убийства


В день трагедии старшая дочь осталась дома с младшими детьми, пока ее родители и 10-летняя сестра вышли. Когда 10-летняя девочка вернулась, она обнаружила на балконе изуродованные тела сестёр. Вернувшаяся домой мать девочек поспешила связаться с 13-летней Аленой.

С телефона матери девочка получила сообщение с вопросом о ее местоположении, на что она ответила, что гуляет. Затем последовал вопрос: «Ты в курсе, что произошло дома?». Её ответ был шокирующим: «Это я! Аахахах». Подозреваемую задержали, ее допросили вместе с 10-летней сестрой, а на месте происшествия продолжают работать следователи.

По предварительной информации, у подозреваемой, обвиняемой в убийстве своих двух младших сестер, не было выявлено психических расстройств. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся двойного убийства.
Фото: сайт СК России

Странные детали в деле


На телах убитых девочек в Тольятти обнаружены следы укусов. В настоящее время выясняется, как задолго до смерти на их телах появились эти следы. Единственной подозреваемой в преступлении является 13-летняя Алена, которая была замкнутой и практически не общалась с окружающими.

Соседка семьи предположила, что психологическое состояние 13-летней Алёны могло ухудшаться из-за постоянных конфликтов между её матерью и сожителем Юрием, который неоднократно проявлял к ней физическую агрессию.

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В Шатуре спасли пенсионерку из-под завала из упавших стеллажей
09 октября 2024, 11:42

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожилую женщину, заваленную упавшими стеллажами с домашней утварью, спасли работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в садоводческом товариществе «Полёт» округа Шатура, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась председательница СНТ. Она рассказала, что ей позвонила 80-летняя дачница и сообщила слабым голосом, что её придавило стеллажами», — говорится в сообщении.
Спасатели немедленно отправились на место вызова. Дачный дом был заперт изнутри, поэтому они вскрыли дверь, вошли и обнаружили пенсионерку, заваленную стеллажами, посудой и бутылями с водой. Специалисты аккуратно освободили пострадавшую и перенесли на носилках в машину скорой помощи.

Женщина рассказала, что плохо себя почувствовала, начала падать и ухватилась за стеллаж, но он рухнул на неё, зацепив при этом соседние полки. Благодаря тому, что у женщины был при себе телефон, она смогла вызвать помощь.

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#шатура
#спасатели
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#мособлпожспас
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Челябинцу, угрожавшему отрезать язык учителю, грозит до двух лет тюрьмы
09 октября 2024, 11:15

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Жителю Челябинска, угрожавшему учителю, грозит до двух лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, что мужчина прямо при пятиклассниках обматерил учительницу местной школы и угрожал отрезать ей язык. Инцидент произошёл из-за того, что педагог попросила его ребёнка убрать телефон и разговаривать на русском языке. После случившегося скандала учительнице понадобилась госпитализация. Она поступила в больницу с перенесённым инсультом, после которого с трудом может разговаривать.

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело по статье об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. По ней мужчине грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.

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#тюрьма
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Увеличилось число эвакуированных после пожара на нефтебазе в Феодосии
Число эвакуированных после пожара в Феодосии выросло до 1129
09 октября 2024, 11:15

Фото: iStock/Distortion Media

Число эвакуированных из-за возгорания на нефтебазе в Феодосии выросло. Об этом глава администрации города Игорь Ткаченко написал в своём Telegram-канале.
В общей сложности из зоны чрезвычайной ситуации были эвакуированы 1129 человек. Из них 129 человек находятся в трёх пунктах временного размещения.

В настоящее время мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера продолжаются. Также продолжает свою работу комиссия по оценке нанесённого ущерба. Специалисты подведут итоги после завершения всех работ.

Ранее местная прокуратура сообщила, что взяла на особый контроль соблюдение прав жителей после произошедшего. Работники городской прокуратуры выехали на пункты временного размещения граждан для контроля за соблюдением прав эвакуируемых.

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