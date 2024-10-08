«Ну как так-то?»: в Госдуме отреагировали на инцидент с раненым бойцом СВО

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Около миллиона рублей списали с карты раненого бойцы СВО. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Госдумы Максим Иванов со слов сестры пострадавшего бойца.
Родственница солдата рассказала, что банковскую карту её брата, участника СВО, смогли заблокировать только спустя неделю после списания средств. За это время со счёта бойца были списаны несколько сотен тысяч рублей. Ещё часть средств с карты были потрачены в алкомаркете.
Сестра пострадавшего обвинила правоохранительные органы в бездействии. А Иванов задался вопросом «Ну как так-то?», после чего пообещал, что все виновные будут наказаны.
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Анастасия Чинкова