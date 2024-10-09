Вооруженные мужчины украли 1,6 млн у получившего ранение бойца СВО

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В городе Гусь-Хрустальный вооруженные мужчины украли у бойца спецоперации 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.
«Обвиняемые, зная, что у местного жителя, являющегося участником специальной военной операции, имеются денежные средства, полученные им в качестве выплат после ранений, прибыли по месту его нахождения и, угрожая оружием, заставили сесть к ним в автомобиль», – говорится в сообщении.
Грабители отобрали у военного мобильный телефон и через приложение банка перевели с его счета1,6 миллиона рублей.
Мужчин задержали и возбудили уголовное дело. Обоим уже предъявлено обвинение.
Ранее депутат ГД от Свердловской области Максим Иванов заявил, что необходимо оказывать поддержку участникам специальной военной операции с целью повышения рождаемости в Российской Федерации.
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