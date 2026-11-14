В Канаде лодка врезалась во что-то неизвестное на реке Сквамиш, есть погибшие
В Канаде лодка на реке Сквамиш столкнулась с неизвестным объектом и резко остановилась. В результате людей выбросило на глубину. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.
Уточняется, что крушение произошло в штормовую погоду во время разлива реки. На борту в момент инцидента находились около восьми человек, трое из них — две женщины и один мужчина — погибли. Остальных пришлось спасать, им удалось выбраться из воды. Сейчас эти люди находятся на берегу. По предварительной информации, их жизням ничто не угрожает.
Полиция выясняет, почему лодка оказалась на реке в суровых погодных условиях. Специалисты также собираются узнать, кому она принадлежит.
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