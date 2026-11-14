В Канаде лодка врезалась во что-то неизвестное на реке Сквамиш, есть погибшие

14 ноября 2026, 07:34

CBC: В Канаде на реке Сквамиш при крушении лодки погибли три человека

Фото: iStock/alekseystemmer

В Канаде лодка на реке Сквамиш столкнулась с неизвестным объектом и резко остановилась. В результате людей выбросило на глубину. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.