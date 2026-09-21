Москвичей обокрали во время рейса на курорт богачей
Пара из Москвы стала жертвой кражи во время перелета на Мальдивы. Из багажа пассажиров пропали наличные рубли и евро на общую сумму около 120 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, супруги летели авиакомпанией Flydubai с пересадкой в Дубае. После прибытия в Мале они обнаружили, что их багаж вскрыли, а деньги исчезли.
Пассажиры обратились в правоохранительные органы Мальдив и подали заявление. Однако, как утверждает СМИ, спустя полтора месяца расследование не дало заметных результатов.
Супруги также направили жалобу в Flydubai. В ответ авиакомпания, по данным канала, прислала стандартное сообщение с благодарностью за терпение и рекомендациями проверять статус рейса, обновить контактные данные и обращаться в кол-центр. Связаться с пострадавшими напрямую представители перевозчика, как утверждается, не пытались.
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