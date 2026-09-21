Москвичей обокрали во время рейса на курорт богачей

21 сентября 2026, 17:56

Туристов из России обокрали на 120 тысяч рублей во время рейса на Мальдивы

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Пара из Москвы стала жертвой кражи во время перелета на Мальдивы. Из багажа пассажиров пропали наличные рубли и евро на общую сумму около 120 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.