Сборную Англии обокрали на чемпионате мира по футболу
Сборная Англии по футболу столкнулась с неприятной ситуацией на чемпионате мира. Команда стала жертвой ограбления, сообщает британская газета Daily Mail.
Инцидент произошел перед первой тренировкой англичан в Канзас‑Сити (штат Миссури, США). Из фургона, перевозившего экипировку, пропали игровые бутсы, официальные мячи турнира и важнейшее тренировочное снаряжение. Есть серьёзные опасения, что среди украденного — спортивная обувь ключевых игроков, в том числе Гарри Кейна и Джуда Беллингема.
По данным издания, служба безопасности склоняется к версии, что к краже могут быть причастны водители, которым доверили доставку снаряжения. В настоящее время Футбольная ассоциация Англии активно сотрудничает с местной полицией, чтобы вернуть украденные вещи.
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