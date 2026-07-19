Москвичей предупредили о погодном стрессе на предстоящей неделе

19 июля 2026, 18:45

Синоптик Леус: москвичей ждёт рекордная изменчивость погоды на неделе

Фото: Istock/Stanislav Sablin

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что погода в Москве этим летом демонстрирует одну из самых изменчивых и нестабильных картин за современный период. Как передаёт его слова «МК», такая же динамика сохранится и на предстоящей неделе.





Синоптик заявил, что в начале недели в регионе будет действовать тёплый сектор циклона, центр которого смещается в Прибалтику.

«Он сохранит в регионе сухую жару и удержит температуру заметно выше климатической нормы: днём воздух прогреется до 28–30 градусов тепла», — отметил Михаил.