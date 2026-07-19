Москвичей предупредили о погодном стрессе на предстоящей неделе
Синоптик Леус: москвичей ждёт рекордная изменчивость погоды на неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что погода в Москве этим летом демонстрирует одну из самых изменчивых и нестабильных картин за современный период. Как передаёт его слова «МК», такая же динамика сохранится и на предстоящей неделе.
Синоптик заявил, что в начале недели в регионе будет действовать тёплый сектор циклона, центр которого смещается в Прибалтику.
«Он сохранит в регионе сухую жару и удержит температуру заметно выше климатической нормы: днём воздух прогреется до 28–30 градусов тепла», — отметил Михаил.Леус сообщил, что 21 июля метеорологи ожидают кратковременные дожди и грозы, при этом температура составит плюс 23–25 градусов. 22 июля тоже возможны кратковременные осадки. При этом станет немного прохладнее — около 22–24 градусов тепла.
В четверг, по словам эксперта, столбики термометров поднимутся до 23–25 градусов. Пятница принесёт похолодание, а в субботу и воскресенье в столице сохранится вероятность кратковременных дождей.