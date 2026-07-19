Татьяна Ким объявила о выплатах семьям погибших и пострадавшим после атак на Wildberries

19 июля 2026, 15:34

Татьяна Ким заявила, что семьи погибших после атак на WB получат по 2 млн рублей

Татьяна Ким (Фото: Telegram / @kimtatyana2024)

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила в соцсетях, что компания окажет финансовую помощь сотрудникам и их семьям, пострадавшим в результате атак на логистические комплексы в Электростали и Котовске.





По словам бизнесвумен, семьям погибших будет выплачено по 2 миллиона рублей, а каждому пострадавшему, который находится в тяжёлом состоянии, — по 1 миллиону рублей.





«Как я говорила, компания окажет поддержку родственникам погибших и тем, кто пострадал от атак на наши логистические комплексы в Электростали и Котовске. Семьи погибших получат от компании 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжёлом состоянии — 1 миллион рублей», — заявила Татьяна Ким.