Татьяна Ким объявила о выплатах семьям погибших и пострадавшим после атак на Wildberries
Татьяна Ким заявила, что семьи погибших после атак на WB получат по 2 млн рублей
Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила в соцсетях, что компания окажет финансовую помощь сотрудникам и их семьям, пострадавшим в результате атак на логистические комплексы в Электростали и Котовске.
По словам бизнесвумен, семьям погибших будет выплачено по 2 миллиона рублей, а каждому пострадавшему, который находится в тяжёлом состоянии, — по 1 миллиону рублей.
«Как я говорила, компания окажет поддержку родственникам погибших и тем, кто пострадал от атак на наши логистические комплексы в Электростали и Котовске. Семьи погибших получат от компании 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжёлом состоянии — 1 миллион рублей», — заявила Татьяна Ким.Ранее сообщалось, что в результате атак пострадали десятки человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а региональные власти продолжают координировать работу экстренных служб. Wildberries, в свою очередь, заявила о готовности оказать дополнительную поддержку сотрудникам и семьям, которых затронула трагедия.