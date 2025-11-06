06 ноября 2025, 17:43

Mash: экс-чиновница из Магадана умерла от передозировки наркотиками в Таиланде

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Экс-чиновница из Магадана умерла от передозировки наркотиками в Таиланде. Двое ее детей остались в чужой стране одни. Об этом пишет Telegram-канал Mash.