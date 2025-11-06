Экс-чиновница из Магадана умерла от передозировки наркотиками в Таиланде
Экс-чиновница из Магадана умерла от передозировки наркотиками в Таиланде. Двое ее детей остались в чужой стране одни. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Экс-сотрудница Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области переехала в Таиланд в 2022 году вместе с двумя детьми. Там она начала новую жизнь с партнёром, который был зависим от наркотиков и подсадил ее на запрещенные вещества.
4 ноября этого года тело женщины было найдено дома. Предварительная причина смерти — остановка сердца из-за передозировки.
У погибшей остались двое детей — девяти и десяти лет. Их родной отец не имеет достаточно денег для возвращения несовершеннолетних в Россию. Он начал сбор средств, чтобы оплатить перелёт, который обойдётся в 260 тысяч рублей, а также расходы на госпиталь и кремацию. На время сбора необходимой суммы детей отправили к знакомым отца.
