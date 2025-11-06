В Лаосе гигантские азиатские шершни до смерти покусали двух американцев
В Лаосе гигантские азиатские шершни напали на двух американцев. Об этом информирует The Times.
47-летний Дэниел Оуэн и его 15-летний сын Купер отправились на зиплайн вблизи лаосского города Луангпхабанг. Во время спуска на них напал рой гигантских шершней Vespa mandarinia, самых крупных в мире.
Жертв укусили более ста раз. Их срочно доставили в больницу, где врач Фаномсай Пхакан оказал им помощь. По словам медика, за свою 20-летнюю практику он неоднократно сталкивался с последствиями укусов шершней, но впервые столкнулся со смертельным исходом в этом году.
Согласно информации источника, Дэниела не стало накануне дня рождения.
