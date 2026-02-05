Москвичи с ребёнком застряли на морозе в лесу из-за блокировки каршеринга

05 февраля 2026, 18:53

Семья из Москвы арендовала машину BelkaCar 1 февраля, чтобы доехать до Куршской косы, но по пути автомобиль заблокировался из-за сбоя геолокации. Как рассказала москвичка Мария Telegram-каналу «Осторожно, новости», служба поддержки не смогла разблокировать авто удалённо, и к семье отправили техника.





По её словам, на обратном пути машина снова заблокировалась на заправке, пришлось звонить в поддержку. В компании не сделали перерасчёт за простой, прислали лишь 900 рублей на следующую поездку. В итоге семья потратила более десяти тысяч рублей на аренду, заболела и не смогла попасть на Куршскую косу.





«Мы вышли, закрыли машину и пошли гулять. Но открыть не получилось. Машина отображалась в нескольких километрах от нас. Промёрзли — жуть. Техник ехал около двух часов. В общей сложности более трёх часов прождали: я, муж и ребёнок. Мы — и глухой лес вокруг. На улице –20», — рассказала Мария.