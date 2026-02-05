Судья в России вершила правосудие из шезлонга с черноморского побережья

05 февраля 2026, 18:21

Тамбовская судья выносила неправосудные приговоры в шезлонге в Сочи

Фото: istockphoto/Alexander Trikhonyuk

Судья из Тамбова в 2021 году проводила заседания и выносила решения во время отпуска, находясь в Сочи на берегу Черного моря. Об этом пишет телеграм-канал Mash.