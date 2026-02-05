Судья в России вершила правосудие из шезлонга с черноморского побережья
Судья из Тамбова в 2021 году проводила заседания и выносила решения во время отпуска, находясь в Сочи на берегу Черного моря. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По данным СМИ, в ноябре она взяла двухнедельный отпуск и сообщила коллегам, что проведет его в Тамбове, однако уехала в санаторий «Светлана». Оттуда по видеосвязи судья связывалась с секретарем и давала указания по рассмотрению гражданских дел.
За это время она успела вынести десять судебных актов: по наследственным спорам, взысканию задолженности, вопросам муниципальной собственности, разделу имущества супругов и приватизации жилья. Ситуация вскрылась после одного из звонков, когда коллеги увидели в кадре море.
После проверки все решения отменили как неправосудные, а самой судье, по информации Mash, может грозить до четырех лет лишения свободы.
Читайте также: