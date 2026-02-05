В Ростовской области четыре человека пострадали при взрыве на шахте «Садкинская»
В Белокалитвинском районе Ростовской области прогремел взрыв на шахте «Садкинская». Об этом сообщает правительство региона.
Как уточнили власти, инцидент произошёл в подготовительном забое во время заряжания шпуров. Детонировал один из зарядов. Четыре сотрудника шахты получили травмы. Им сразу оказали первую помощь и подняли на поверхность.
Трое работников сейчас находятся на стационарном лечении. Четвёртого шахтёра уже выписали из медучреждения. Работа шахты продолжается в обычном режиме. Специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее на заправке в ХМАО взорвался бензовоз. Выяснилось, что при взрыве цистерны с бензином пострадали два человека.
