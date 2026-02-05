Мужчина вырвал у своего соперника сердце и заставил другого врага его съесть

05 февраля 2026, 18:27

В Бразилии задержали подозреваемого в убийстве с последующим актом каннибализма

Фото: Istock/LemonSeed

В Бразилии задержали мужчину по подозрению в убийстве. Инцидент произошёл в 2024 году в городе Паракату, штат Минас-Жерайс. Об этом сообщает издание Metropoles со ссылкой на гражданскую полицию.