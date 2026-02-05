Мужчина вырвал у своего соперника сердце и заставил другого врага его съесть
В Бразилии задержали мужчину по подозрению в убийстве. Инцидент произошёл в 2024 году в городе Паракату, штат Минас-Жерайс. Об этом сообщает издание Metropoles со ссылкой на гражданскую полицию.
Конфликт начался из-за кражи небольшой суммы денег. Группа лиц, предположительно связанных с наркоторговлей, заподозрила в этом одного из мужчин. Это вызвало их недовольство. Преступники убили подозреваемого в краже.
После этого они извлекли сердце жертвы. Нападавшие заставили второго мужчину, которого взяли в заложники, съесть его. Пленник видел, как жертву избивали и лишили жизни, а затем обезглавили.
Позже злоумышленники отпустили заложника, но пригрозили ему расправой, если он обратится в полицию. Несмотря на угрозы, мужчина выжил. Как заявил начальник полиции Карлос Фернандес, подозреваемому могут предъявить обвинения в убийстве, применении пыток и сокрытии тела.
