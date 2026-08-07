«Скрывал семью»: Вскрылись новые подробности дела пропавшего Усольцева

07 августа 2026, 11:44

Друг семьи Усольцевых сообщил о тайной семье и детях пропавшего бизнесмена

Фото: Istock/Kerkez

В Красноярском крае у пропавшего бизнесмена Сергея Усольцева обнаружилась тайная семья и внебрачная дочь. Об этом РЕН ТВ рассказал друг семьи Валентин Дегтерев.