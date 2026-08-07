«Скрывал семью»: Вскрылись новые подробности дела пропавшего Усольцева
В Красноярском крае у пропавшего бизнесмена Сергея Усольцева обнаружилась тайная семья и внебрачная дочь. Об этом РЕН ТВ рассказал друг семьи Валентин Дегтерев.
По словам Валентина, у Усольцева, помимо официальной супруги, имелись близкие отношения с другой женщиной, с которой он поддерживал связь до последнего времени. Взрослая дочь от этой связи тоже входит в число его детей.
По словам приятеля, всего у предпринимателя четверо потомков: старшая дочь Ирина от первого брака, сын Михаил, который живет в США, внебрачная дочь и пятилетняя Арина, которая пропала вместе с родителями.
Дегтерев допустил, что после возможного признания Усольцева погибшим его родственники могут вступить в борьбу за наследство. Он оценивает состояние бизнесмена примерно в один миллиард рублей.
Семья Усольцевых исчезла 28 сентября 2025 года во время похода в районе горы Буратинка под Красноярском. Активный этап поисков не принёс результатов. В 2026 году спасатели возобновляли поиски трижды, но семью так и не нашли.
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