Москвичка испугалась «обыска» и отдала мошенникам 12,8 млн рублей
В Москве пенсионерка поверила мошенникам, едва не продала квартиру и потеряла 12,8 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура столицы.
Неизвестные позвонили женщине под видом сотрудников Пенсионного фонда и попросили назвать код из сообщения. Затем в схему включились другие аферисты, которые выдавали себя за сотрудников финансового контроля и правоохранителей.
Они напугали москвичку тем, что личный аккаунт на «Госуслугах» взломали и от её имени пытались перевести деньги на финансирование преступной деятельности. Пенсионерка согласилась «сотрудничать», купила новый телефон, сняла сбережения со счетов и передала их курьерам по кодовому слову.
Аферисты заявили, что в её доме проведут обыск, и убедили женщину передать все накопления для декларирования. Затем они сообщили о кредите на семь млн рублей на имя москвички. Испугавшись, жертва начала просить в долг у друзей и родственников, которые в итоге обратились в правоохранительные органы.
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