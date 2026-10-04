Москвичка испугалась «обыска» и отдала мошенникам 12,8 млн рублей

04 октября 2026, 14:04

В Москве пенсионерка потеряла 12,8 млн рублей после звонка мошенников

Фото: Istock/NanoStockk

В Москве пенсионерка поверила мошенникам, едва не продала квартиру и потеряла 12,8 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура столицы.