В Ярославле водитель устроил ДТП с автобусом и наехал на двух инспекторов ДПС

04 октября 2026, 13:58

В Ярославле нетрезвый водитель травмировал двух инспекторов ДПС при задержании

Фото: Istock/z1b

В Ярославле нетрезвый водитель травмировал двух инспекторов ДПС во время задержания. Об этом сообщает областное управление МВД.





Инцидент произошёл на Тутаевском шоссе. Граждане позвонили в полицию и рассказали о водителе ВАЗ-2115 с признаками опьянения. Шофёр увидел инспекторов и попытался уехать, но его догнали и остановили.

«Во время задержания водитель внезапно начал движение задним ходом с успевшим ухватиться за водительскую дверь инспектором ДПС, произошло столкновение с проезжающим автобусом, вследствие чего правоохранитель получил травмы. После этого нарушитель начал движение вперёд и произвёл наезд на ногу второго инспектора», — сообщили в ведомстве.