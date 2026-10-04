В Ярославле водитель устроил ДТП с автобусом и наехал на двух инспекторов ДПС
В Ярославле нетрезвый водитель травмировал двух инспекторов ДПС при задержании
В Ярославле нетрезвый водитель травмировал двух инспекторов ДПС во время задержания. Об этом сообщает областное управление МВД.
Инцидент произошёл на Тутаевском шоссе. Граждане позвонили в полицию и рассказали о водителе ВАЗ-2115 с признаками опьянения. Шофёр увидел инспекторов и попытался уехать, но его догнали и остановили.
«Во время задержания водитель внезапно начал движение задним ходом с успевшим ухватиться за водительскую дверь инспектором ДПС, произошло столкновение с проезжающим автобусом, вследствие чего правоохранитель получил травмы. После этого нарушитель начал движение вперёд и произвёл наезд на ногу второго инспектора», — сообщили в ведомстве.В УМВД по региону уточнили, что одного инспектора госпитализировали, второй лечится амбулаторно. Водителя задержал второй наряд ДПС. На него составили шесть административных протоколов, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.