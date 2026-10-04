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В Дагестане автомобиль с пассажирами упал в траншею и перевернулся

Фото: Istock/Tarcisio Schnaider

В Дагестане автомобиль с пассажирами упал в траншею на аварийном участке дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».



Инцидент произошёл в Буйнакском районе. Мужчина за рулём автомобиля «Лада» на скорости провалился в траншею, которую оставили работники дорожной службы.

Сообщается, что вокруг ямы не было никаких ограждений и предупреждающих знаков, а с другой стороны от узкой дороги протекает горная река. На дне котлована находилась лишь синяя труба большого диаметра и недостроенное сооружение. Машина в траншею опрокинулась вверх колёсами.

По словам водителя, он и его мать-пассажирка «пережили страшный момент». Люди не получили никаких повреждений и отделались испугом. Потерпевшие требуют привлечь дорожников к ответственности за случившееся.

Ольга Щелокова

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