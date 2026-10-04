В Дагестане автомобиль с пассажирами упал в траншею и перевернулся
В Дагестане автомобиль с пассажирами упал в траншею на аварийном участке дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».
Инцидент произошёл в Буйнакском районе. Мужчина за рулём автомобиля «Лада» на скорости провалился в траншею, которую оставили работники дорожной службы.
Сообщается, что вокруг ямы не было никаких ограждений и предупреждающих знаков, а с другой стороны от узкой дороги протекает горная река. На дне котлована находилась лишь синяя труба большого диаметра и недостроенное сооружение. Машина в траншею опрокинулась вверх колёсами.
По словам водителя, он и его мать-пассажирка «пережили страшный момент». Люди не получили никаких повреждений и отделались испугом. Потерпевшие требуют привлечь дорожников к ответственности за случившееся.
Читайте также: