Подросток с ножом напал на толпу детей, трое погибших

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Число детей, погибших в результате нападения с ножом в Саутпорте, выросло до трех. Об этом сообщает полиция графства Мерсисайд.
Трагедия произошла во время танцевального мастер-класса, посвященного творчеству американской поп-певицы Тейлор Свифт. Нападавшим оказался 17-летний подросток из Кардиффа, который в настоящее время задержан и допрашивается. Его имя не раскрывается.
Ранее в результате нападения погибли две девочки в возрасте шести и семи лет. Еще восемь детей получили ножевые ранения, пять из них находятся в критическом состоянии. Также двое взрослых пострадали и находятся в критическом состоянии.
Певица Тейлор Свифт выразила свою глубочайшую скорбь по поводу произошедшего. «Ужас вчерашнего нападения в Саутпорте не перестает переполнять меня, я просто в полном шоке», — написала Свифт в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). «Это были просто маленькие дети на уроке танцев. Я в полной растерянности по поводу того, как я смогу когда-либо выразить свои соболезнования их семьям», — добавила певица.
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«К сожалению, мы можем подтвердить, что третий ребенок, девятилетняя девочка, умер в больнице сегодня ранним утром», — сообщили в полиции.
Ранее в результате нападения погибли две девочки в возрасте шести и семи лет. Еще восемь детей получили ножевые ранения, пять из них находятся в критическом состоянии. Также двое взрослых пострадали и находятся в критическом состоянии.
Певица Тейлор Свифт выразила свою глубочайшую скорбь по поводу произошедшего. «Ужас вчерашнего нападения в Саутпорте не перестает переполнять меня, я просто в полном шоке», — написала Свифт в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). «Это были просто маленькие дети на уроке танцев. Я в полной растерянности по поводу того, как я смогу когда-либо выразить свои соболезнования их семьям», — добавила певица.
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Елена Перлова