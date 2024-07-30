Во Владикавказе женщина выпала из открытой двери движущийся маршрутки

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Во Владикавказе произошла трагедия: 60-летняя пассажирка маршрутки получила серьёзные травмы, выпав из движущегося транспорта. Об этом сообщил её сын Telegram-каналу Mash Gor.
«По предварительной информации, во время поездки водитель открыл дверь маршрутки. У женщины диагностировали черепно-мозговую травму, а также перелом свода и основания черепа. Она находится в коме. Семья пострадавшей не имеет претензий к водителю и не хочет, чтобы его строго наказывали», — говорится в материале.
Региональное МВД установило, что у водителя маршрутки не было необходимых документов для пассажирских перевозок, а также он нарушил правила дорожного движения.
Ранее в Ростове-на-Дону из автобуса на проезжую часть выпала 10-летняя школьница. Следствие установило, что во время движения двери автобуса внезапно открылись, и ребёнок вылетел на дорогу. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью.
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