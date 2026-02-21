Москвичка на Гоа искупалась в море и умерла
56-летняя москвичка скончалась во время отпуска на Гоа. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», местный госпиталь отказался передавать тело родственникам до погашения медицинских счетов, а страховая компания предложила семье оплатить расходы самостоятельно.
По данным канала, женщина отдыхала вместе с подругой, дочерью и 76-летней матерью. После купания в море ей стало плохо, и дочь связалась со страховой компанией «Евроинс», где посоветовали срочно ехать в больницу. Врачи попытались оказать помощь, но спасти туристку не удалось.
Медучреждение выставило счет примерно на полторы тысячи долларов, а также потребовало отдельную оплату за перевозку тела в морг. Родственники утверждают, что в страховой им предложили сначала рассчитаться самим, пообещав компенсировать затраты после предоставления документов.
Как отмечается, в течение нескольких часов в госпитале удерживали тело и паспорт умершей. Позже семье удалось договориться о переводе в морг за дополнительную сумму, однако сейчас близкие ищут деньги, чтобы забрать тело. По информации СМИ, страховая компания перестала выходить на связь.
