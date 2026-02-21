21 февраля 2026, 11:07

«Осторожно, новости»: Москвичка на Гоа искупалась в море и умерла в отпуске

Фото: istockphoto/Pavel Laputskov

56-летняя москвичка скончалась во время отпуска на Гоа. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», местный госпиталь отказался передавать тело родственникам до погашения медицинских счетов, а страховая компания предложила семье оплатить расходы самостоятельно.