Достижения.рф

Вечный огонь потушили в центре Петербурга

Полиция задержала петербуржца, потушившего Вечный огонь на Марсовом поле
Кадр из видео: Телеграм/spb_police78

В Санкт-Петербурге задержали 50-летнего жителя Красносельского, потушившего Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и региону.



По данным ведомства, все произошло 18 февраля примерно в 23:00. Неизвестный подошел к мемориалу и залил пламя из бутылки, после чего скрылся вместе со знакомым. О случившемся в полиции узнали около полуночи.

Стражи порядка изучили записи камер и установили личность подозреваемого. На следующий день его задержали у дома на улице Бориса Шмелева. Объяснить свой поступок мужчина не смог.

Уголовное дело возбудили об осквернении мемориальных сооружений (часть 1 статьи 243.4 УК). Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0