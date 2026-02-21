Вечный огонь потушили в центре Петербурга
В Санкт-Петербурге задержали 50-летнего жителя Красносельского, потушившего Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и региону.
По данным ведомства, все произошло 18 февраля примерно в 23:00. Неизвестный подошел к мемориалу и залил пламя из бутылки, после чего скрылся вместе со знакомым. О случившемся в полиции узнали около полуночи.
Стражи порядка изучили записи камер и установили личность подозреваемого. На следующий день его задержали у дома на улице Бориса Шмелева. Объяснить свой поступок мужчина не смог.
Уголовное дело возбудили об осквернении мемориальных сооружений (часть 1 статьи 243.4 УК). Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.
