Вечный огонь потушили в центре Петербурга

21 февраля 2026, 10:06

Полиция задержала петербуржца, потушившего Вечный огонь на Марсовом поле

Кадр из видео: Телеграм/spb_police78

В Санкт-Петербурге задержали 50-летнего жителя Красносельского, потушившего Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и региону.