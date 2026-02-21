Появились новые подробности крушения вертолета Robinson в Приамурье
Появились новые подробности о частном вертолете Robinson, потерпевшем крушение в Амурской области. Их приводит пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Выяснилось, что разбившееся воздушное судно принадлежало погибшему пилоту. При этом мужчина не имел права управления им. Кроме того, вертолет не был официально зарегистрирован, а полет совершался без уведомления органов аэронавигации.
Ранее пресс-служба Следственного комитета опубликовала кадры с места катастрофы, на которых видно, что воздушное судно обрушилось в лесу. Сейчас на месте работают спасатели, следователи и криминалисты. По факту случившегося расследуют уголовное дело.
Читайте также: