Появились новые подробности крушения вертолета Robinson в Приамурье

Пилот разбившегося в Приамурье вертолета не имел права управления им
Появились новые подробности о частном вертолете Robinson, потерпевшем крушение в Амурской области. Их приводит пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Выяснилось, что разбившееся воздушное судно принадлежало погибшему пилоту. При этом мужчина не имел права управления им. Кроме того, вертолет не был официально зарегистрирован, а полет совершался без уведомления органов аэронавигации.

Ранее пресс-служба Следственного комитета опубликовала кадры с места катастрофы, на которых видно, что воздушное судно обрушилось в лесу. Сейчас на месте работают спасатели, следователи и криминалисты. По факту случившегося расследуют уголовное дело.

