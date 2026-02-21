Россиянка устала от пьянства мужа и убила его собутыльников

21 февраля 2026, 10:58

Жительница Красноярского края подожгла дом с мужем и его шестью друзьями

Фото: iStock/triocean

Уголовное дело об убийстве трех человек возбудили после пожара в Красноярской крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.