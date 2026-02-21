Россиянка устала от пьянства мужа и убила его собутыльников
Уголовное дело об убийстве трех человек возбудили после пожара в Красноярской крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Трагедия произошла в ночь на 21 февраля в частном доме на улице Гагарина в селе Тубинск. Спасатели, тушившие огонь, обнаружили тела троих мужчин с обширными термическими повреждениями.
По версии следствия, днем 20 февраля для совместного распития спиртного в доме собрались семь мужчин. Вечером вернулась 42-летняя супруга одного из них. Недовольная застольем женщина начала конфликт, после чего облила помещение легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.
Четверым мужчинам удалось выбраться на улицу, трое из них получили травмы различной степени тяжести. Еще трое, находившиеся в сильном алкогольном опьянении, погибли. При этом муж подозреваемой выжил.
Саму злоумышленницу задержали, вменив ей статью об убийстве трех лиц, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
