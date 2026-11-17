17 ноября 2026, 14:45

В Москве женщина с ножом ранила десятимесячного ребёнка и выпала с 16-го этажа

Фото: Istock / zoka74

В Москве на улице Довженко произошёл шокирующий инцидент с участием десятимесячного ребёнка. Женщина, вооружённая ножом, напала на младенца и нанесла ему ранение в область шеи. После случившегося она выпала из окна 16-го этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ.