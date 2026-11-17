Москвичка напала на младенца с ножом, а затем выпала из окна высотки
В Москве на улице Довженко произошёл шокирующий инцидент с участием десятимесячного ребёнка. Женщина, вооружённая ножом, напала на младенца и нанесла ему ранение в область шеи. После случившегося она выпала из окна 16-го этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, опасную ситуацию первыми заметили местные жители. Они обратили внимание на женщину, которая держала в руке нож. Вскоре стало известно о нападении на маленького ребёнка.
После произошедшего женщина упала с высоты 16-го этажа. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Специалисты работают на месте и выясняют обстоятельства случившегося. Информация о состоянии пострадавшего младенца и женщины пока не приводится. Причины произошедшего также остаются неизвестными.
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