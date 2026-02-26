Москвичка написала заявление на соседку, которая пьяная выгоняет сына на мороз

26 февраля 2026, 18:11

Фото: iStock/Pablo Rodrigo Sanchez Remorini

В Новой Москве жительница Рассказовки обратилась в полицию из-за соседки, которая, по её словам, устраивает алкогольные вечеринки и оставляет пятилетнего сына без присмотра. Женщина утверждает, что во время застолий ребёнка выгоняют на улицу даже в мороз.