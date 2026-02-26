Москвичка написала заявление на соседку, которая пьяная выгоняет сына на мороз
В Новой Москве жительница Рассказовки обратилась в полицию из-за соседки, которая, по её словам, устраивает алкогольные вечеринки и оставляет пятилетнего сына без присмотра. Женщина утверждает, что во время застолий ребёнка выгоняют на улицу даже в мороз.
По словам заявительницы Алисы, мальчика неоднократно видели во дворе в лёгкой одежде, в том числе зимой. Соседи забирали его к себе переночевать и кормили. Несколько дней назад ребёнок провёл на улице почти весь день, сильно замёрз и не знал, где находится мать. Девушка вызвала полицию, однако мальчика в тот же день вернули матери, которая, по её словам, была в состоянии сильного опьянения.
На следующий день между соседками произошёл конфликт, после чего Алиса снова обратилась к правоохранителям. Сейчас она намерена направить заявление в органы опеки и просит провести проверку. По информации знакомых семьи, у женщины есть судимость, а старшую дочь воспитывают бабушка и дедушка.
