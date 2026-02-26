В Кирове женщина заметила, что за ней следит экс-возлюбленный благодаря iPhone
Жительница Кирова обнаружила в своей машине GPS-трекер после уведомлений на iPhone о постороннем устройстве рядом. Девушка считает, что за ней следил бывший возлюбленный.
По информации Telegram-канал Baza, история началась после расставания Валерии с мужчиной по имени Дмитрий. После разрыва телефон стал регулярно предупреждать о перемещении рядом неизвестного устройства — наушников Hook. Сначала девушка не придала значения сигналам, но позже, увидев видео о слежке через подобные гаджеты, решила проверить автомобиль.
С помощью функции звукового поиска она услышала слабый сигнал в районе рамки госномера. Внутри оказался компактный GPS-трекер, замаскированный под пластиковую карточку. По словам Валерии, позже она узнала, что бывший партнер женат, и предполагает, что устройство могло быть установлено, чтобы контролировать её перемещения. Девушка обратилась с заявлением в полицию.
