Россиянин из-за ревности четыре месяца избивал возлюбленную
В Пензенской области мужчина несколько месяцев избивал свою возлюбленную из-за ревности. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Трагические события разворачивалась с ноября 2025 года по февраль этого года в Кузнецке. 51-летний мужчина, движимый ревностью, систематически избивал свою 60-летнюю сожительницу. Информация о побоях дошла до полиции. В рамках следствия агрессор признал свою вину.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 117, часть 1. Примечательно, что фигурант уже имел судимость.
До этого сообщалось, что на юге Москвы мужчина зарезал свою 22-летнюю бывшую возлюбленную и уехал из России. После нападения подозреваемый покинул страну. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
