Россиянин из-за ревности четыре месяца избивал возлюбленную

26 февраля 2026, 17:07

В Пензенской области мужчина признался, что четыре месяца избивал избранницу

Фото: iStock/Backiris

В Пензенской области мужчина несколько месяцев избивал свою возлюбленную из-за ревности. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.