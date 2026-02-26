Вскрылись шокирующие факты о матери упавшего из окна в Петербурге малыша
В Петербурге мать двухлетнего ребёнка, который накануне выпал из окна десятого этажа, имеет судимости. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Как выяснилось, 45-летняя женщина официально нигде не работает. Ранее её судили за кражу. Кроме того, в отношении неё составляли протоколы за неисполнение родительских обязанностей и распитие алкоголя в публичных пространствах.
Отец малыша работает кладовщиком и не имеет судимостей. При этом полиция как минимум три раза привлекала его к ответственности за распитие спиртного в общественных местах. В семье воспитываются ещё двое сыновей 18 лет.
Напомним, инцидент произошёл в одном из жилых домов. Малыш остался без присмотра взрослых в комнате, открыл форточку и выпал из окна. Очевидцы успели поймать ребёнка, растянув под окнами куртку. Следует отметить, что это уже второй подобный случай в городе за последний месяц.
Читайте также: