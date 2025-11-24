В США олень забодал насмерть женщину, которая его спасла и приютила
В США олень насмерть забодал женщину, которая его спасла и приютила. Об этом сообщает LADBible.
64-летняя Джоди Прогер содержала несколько оленей на своей территории. В середине ноября 2025 года ее дочь, не дождавшись ответа от матери, приехала проверить ее состояние. На участке их встретило агрессивное животное, которое не позволяло подойти к вольеру, где находилась женщина.
По словам шерифа Джеймса Зусака, семья пыталась обезвредить оленя до приезда полиции. Однако в итоге это смогли сделать только офицеры. Они взяли ситуацию под контроль и обеспечили безопасность людей.
Медики констатировали смерть Джоди — она скончалась от несовместимых с жизнью травм. Дочь погибшей отметила, что ее мать осознавала риски, связанные с содержанием диких животных, и попросила отнестись к трагедии с уважением.
