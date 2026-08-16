Москвичка не может продать купленный за 5 млн рублей «новый» автомобиль

16 августа 2026, 19:07

В Москве девушка купила машину с подделанным VIN-номером и требует возврата

Фото: istockphoto/teddyleung

В Москве девушка приобрела кроссовер Geely за 3,7 миллиона рублей, однако при попытке зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД выяснилось, что маркировку с VIN-номером переклеили, а сам идентификационный номер имеет признаки перебивки. Об этом в четверг сообщил Telegram-канал Baza.