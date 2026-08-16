Москвичка не может продать купленный за 5 млн рублей «новый» автомобиль
В Москве девушка приобрела кроссовер Geely за 3,7 миллиона рублей, однако при попытке зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД выяснилось, что маркировку с VIN-номером переклеили, а сам идентификационный номер имеет признаки перебивки. Об этом в четверг сообщил Telegram-канал Baza.
По информации источника, помимо стоимости автомобиля, клиентке навязали дополнительные платные услуги на сумму 110 тысяч рублей. Однако главной проблемой стал отказ в регистрации: сотрудники Госавтоинспекции указали на несоответствие маркировки, после чего машину невозможно ни оформить в собственность, ни реализовать на вторичном рынке. В ведомстве не исключили, что транспортное средство может значиться в угоне, и передали материалы проверки в полицию.
Представители дилера настаивают на том, что автомобиль поступил в салон напрямую с завода-изготовителя. Тем не менее, покупательница не стала дожидаться результатов разбирательства и направила продавцу официальную претензию. Общая сумма требований составляет более 4,2 миллиона рублей. В нее включили стоимость кроссовера, расходы на страхование, кредитные проценты и оплата сертификата экстренной помощи на дорогах.
Адвокат потерпевшей отметила, что по закону у клиентки были все основания для возврата технически сложного товара в 15-дневный срок без дополнительных споров. В настоящий момент сторона истца ожидает заключения полиции и официального ответа от автосалона, который пока воздерживается от публичных комментариев.
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