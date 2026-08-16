Под Тулой загорелась тонна «фармацевтического» мусора

16 августа 2026, 13:25

Жители Тульской области обнаружили тонну просроченных лекарств на горящей свалке

Фото: Istock/Roman Bulatov

В Венёвском районе Тульской области на горящей свалке обнаружили около тонны картонных коробок с просроченными лекарствами. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Myslo.