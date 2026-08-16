Под Тулой загорелась тонна «фармацевтического» мусора
В Венёвском районе Тульской области на горящей свалке обнаружили около тонны картонных коробок с просроченными лекарствами. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Myslo.
Местная жительница высказала предположение, что отходы привозят на это место коммерческие организации. По характеру содержимого она сделала вывод, что вывоз мусора осуществляется в промышленных объёмах.
Среди прочего хлама на полигоне лежат целые упаковки с медикаментами с истекшим сроком годности. На коробках видно наименование производителя — ООО «Тульская фармацевтическая компания».
Женщина рассказала, что, по её мнению, отходы поджигают умышленно. Она добавила, что жители ближайших домов страдают от едкого запаха и постоянно вдыхают смрад, а со свалки крысы бегут в жилые здания.
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