Москвичка обменяла квартиру на дом на Кипре и осталась без недвижимости
Москвичка лишилась недвижимости на Кипре после обмена квартиры. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Москвичка Марина в 2015 году обменяла свою московскую квартиру на дом на Кипре. Вместо продажи квартиры она совершила бартер с подругой матери Викторией. Дом оценили в 145 000 евро.
Несмотря на предупреждение нотариуса, Марина не стала оформлять право собственности на кипрский дом. Регистрация требовала 8000 евро, и женщина решила сэкономить.
В 2023 году Виктория попросилась в гости в этот дом, забрала документы и сдала недвижимость в аренду. Марина обратилась в полицию, но там сказали, что вопрос теперь должен решать суд. Марина требует вернуть ей весь дом. Виктория заявляет, что они договаривались только о половине имущества, и продолжает сдавать дом.
