Россиянке разрезали лоб и положили в больницу после того, как она выдавила прыщ

31 января 2026, 15:05

Жительница Котласа попала в больницу с воспалением после выдавливания прыща

Фото: Istock/Arina Dovlatova

Россиянка обратилась в больницу после того, как выдавила прыщ на лбу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.