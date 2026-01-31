Россиянке разрезали лоб и положили в больницу после того, как она выдавила прыщ
Россиянка обратилась в больницу после того, как выдавила прыщ на лбу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
28-летняя Алина из Котласа Архангельской области заметила на лбу воспаление и решила удалить его самостоятельно. На следующий день кожа в этом месте начала опухать.
Через три дня девушка показалась врачам, они рекомендовали заклеить ранку пластырем. Через два дня пациентка снова пришла в медучреждение. Медики выполнили разрез на лбу и назначили антибиотики. Однако вскоре состояние россиянки потребовало госпитализации.
Как позже пояснили врачи, осложнение возникло из-за того, что Алина не обработала руки перед процедурой и затем касалась лица. Это привело к нагноению и распространению отёка.
Накануне россиянка получила серьёзную травму роговицы, нарушив срок ношения контактных линз.
Читайте также: