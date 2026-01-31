«Шлем не спас»: Блогер из России погиб в страшном ДТП в Таиланде

31 января 2026, 15:18

В Таиланде в результате ДТП погиб основатель русского коммьюнити на Пхукете

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Российский блогер погиб в результате аварии на острове Пхукет в Таиланде. Его спутница получила тяжёлые травмы. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.