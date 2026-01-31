«Шлем не спас»: Блогер из России погиб в страшном ДТП в Таиланде
Российский блогер погиб в результате аварии на острове Пхукет в Таиланде. Его спутница получила тяжёлые травмы. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл на трассе, которая соединяет острова Самуи и Пхукет. 23-летний блогер Вадим и его знакомая Дарья передвигались на спортивном мотоцикле. Автомобиль под управлением местной жительницы столкнулся с задним колесом их транспортного средства.
От сильного удара блогер вылетел из седла, ударился головой о бордюр и получил несовместимые с жизнью повреждения, несмотря на шлем. Медики пытались реанимировать мужчину по пути в клинику, но констатировали его смерть.
Дарья находится в одной из местных больниц. Медики диагностировали у неё множественные переломы и ушибы. Состояние женщины врачи оценивают как тяжёлое. Вадим был одним из создателей сообщества для русскоязычных жителей Пхукета. Проект помогал людям работать и находить общение.
